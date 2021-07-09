大鵬灣國家風景區管理處9日公告微解封指引，在考量屏縣府防疫措施、人口結構、Delta變種病毒等因素，轄內（大鵬灣、小琉球）的遊客中心、海邊、沙灘、停車場、景區熱點等區域暫不開放遊客進入，並禁止從事水域遊憩活動。

鵬管處指出，針對大鵬灣、小琉球的微解封因應措施有5要點，第1是封閉型據點包括大鵬灣及小琉球的遊客中心暫不開放；第2是非封閉型據點包括琉球風景區海邊及沙灘、青洲遊憩區、濱灣碼頭、濱灣之心、帆船基地等，因不易管制恐造成防疫破口，所以也暫不開放。

但鵬村濕地、右岸濕地、左岸濕地、崎峰濕地、大潭濕地、紅樹林濕地（潮口平台）、落日灣及濱灣候船室等，在不超過容留人數條件下，將適度開放。第3則是委外經營業者，包括帆船基地、青洲賣店、丹堤咖啡及大鵬灣戲湖咖啡等，將配合三級警戒解除後再重新營業，所以目前也不提供服務。

第4是轄內全區停車場配合屏東縣政府公告暫不開放使用；第5是大鵬灣水域依屏東縣政府公告禁止各類船舶進出港。

鵬管處進一步說明，基於可讓遊客微量出遊及不鼓勵出遊前提下，調整轄內防疫管制作為，請遊客配合防疫措施戴好口罩、勤洗手、保持社交安全距離，鵬管處也會安排人力於景區熱點巡查取締。