三義舊山線鐵道自行車預計7月15日恢復營業。（謝明俊攝）

三義西湖度假村也將在13日以後有限度開放營業。（謝明俊攝）

迎接微接封，苗栗縣各行各業心情不一，通霄白沙屯拱天宮考慮人流管制不一，仍維持管制不開放信眾入內參拜。苗栗縣內3家觀光遊樂區都會有條件開封，其中三義舊山線鐵道自行車將從15日恢復營業，並會作好減班及人流控管。

中央8日臨時宣布授權各縣市政府自行規畫微解封，通霄白沙屯拱天宮9日上午由主委等主要幹部討論後作出決定，考量「人流管制不易」，所以維持自5月13日起實施的管制作為，不開放信眾入廟參拜。拱天宮總幹事陳春發表示，先前管制信徒入廟參拜時，所有的信眾站在廟埕參拜，還是可以清楚目視聖每金身寶像，並不影響信徒參拜，為配合政府防疫指引、確實做好個人防疫工作，所以維持管制至26日，再依中央指示辦理。

苗栗縣政府文觀局長林彥甫表示，縣內共有3處觀光遊樂區，包括了造橋香格里拉、三義西湖度假村及舊山線鐵道自行車，也將鬆綁恢復營業，但須依照單一進出口、人流管制40％、實聯制以及每天營業至下午4時為止。另外，縣內雪霸國家公園及參山國家風景區所屬景區，都依照中央規定人流管制等措施，作有限度開發。至於新竹林管處所管理的多條林道、步道，則都尚未開放。

舊山線鐵道自行車董事長游志勇表示，為配合縣府及中央要求，公司已研擬防疫計畫送達縣府文觀局核可後，鐵道自行車預計將從7月15日恢復營業，將會滾動式檢討，為了控制人流，將會減班營運，由先前3班營運減為1班營運，每車人員限制最多4人，並且在每次結束載客後，將會全面清消一次，以維護遊客安全。