國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日宣布鬆綁，台東健身房業者表示將配合防疫措施並加強清消，將於13日如期開放。（蔡旻妤攝）

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日宣布鬆綁，台東健身房業者表示將配合防疫措施並加強清消，將於13日如期開放。（蔡旻妤攝）

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日宣布鬆綁，台東健身房業者表示將配合防疫措施並加強清消，將於13日如期開放。（蔡旻妤攝）

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日宣布鬆綁部分措施，其中室內外運動場館將可開放；台東知名健身房陳姓業者開心之情溢於言表，他說停業1個月損失近千萬，13日將如期開放，針對入場人數、器材清消等，則強調依中央規定辦理。

偌大寬敞的健身房內空無一人，而工人們正在努力進行天花板整修以及油漆工作。停業長達2個月，對於健身房業者及熱愛運動的民眾來說，都認為等待解封的時間相當漫長，業者目前正抓緊時間進行場館維護，並針對防疫規定進行調整。

陳俊宏坦言，停業1個月，損失1000萬！他說，位於台東市區的健身房二館5月12日才剛風光開幕，未料才隔不到3天就被要求停業，無奈只能暫時歇業，為保障4000多名會員權利，已延長會籍。

業者強調，紓困對公司效益不大，但已經為員工一一申請4萬元紓困補助度過難關；另1家營業17年的業者不願透露損失金額，只說房租、人事都是每月負擔成本。

台東縣政府指出，因防疫考量，為確保給予縣內學子安全且安心校園環境，因此，不開放校園及體育場所屬室內運動場館；但考量民眾生計需求，針對私人營業性質的健身房，可依中央規範有條件允許營業。

陳俊宏說明，一直以來場館每半小時就器材消毒1次，日後將改為15分鐘1次。另因館內有人數最適乘載量問題，也將在門口設置告示牌告知會員目前館內人數，粉絲專頁也會即時更新，避免會員因此白跑一趟。此外，瑜珈墊、滾筒、浴室等則暫不提供使用，會員必須全程配戴口罩，若因運動弄溼，則可免費向櫃台索取新口罩。