三級警戒延長至26日，疫情期間補教業因停課生計艱困，但本次適度鬆綁行業補教業並未包含在內，新北市教育局認為補教業是學生重要教育場域，已向中央爭取將補教業者列入疫苗施打對象。

教育局表示，已同步研訂補習班及課照中心因應疫情營運指引，若後續依疫情發展及中央指示補教業可復課，將即時提供業者相關強化防疫具體措施，協助補教業者逐步恢復營運，同時也讓家長安心。

而為有效控制疫情，新北市政府秉持三級警戒期間低度活動的原則，26日前持續關閉學校操場、國民運動中心、公有運動場館、公私游泳池、保齡球館、撞球場及室內螢幕式高爾夫練習場。

民間運動場館則採局部開放，包含健身房、高爾夫球場、棒壘球打擊場、羽球館、籃球館、桌球館、網球場等，營運期間須遵守教育部體育署防疫期間適度開放注意指引，以人流25％為限、配戴口罩、教練每7天抗原快篩1次、團課保持2公尺距離及每堂課間隔1小時、使用個人運動器具（禁止混用）、禁止團體競賽（技）、器材間隔使用等辦理。