高雄9日無新增本土確診個案，高雄市長陳其邁宣布，下一波開放67歲到69歲長者及55歲以上原住民接種疫苗，預計在7月12日到14日開始施打，共有49處社區接種站為長輩們服務，這兩天會將通知書送達，而線上預約登記系統也在12日下午5點前開放預約。

陳其邁指出，全國新增32例本土確診個案，高雄市則無確診個案，自7月2日開始，目前已經連續8天都是零確診，而高雄最後一次發生確診案例的是6月29日鳳山大樓群聚感染案件，這也是重要的觀察指標，若往後推算14天若都是零本土確診個案，高雄的社區就是零社區感染。

高雄市長陳其邁宣布，下一波開放67歲到69歲長者及55歲以上原住民接種疫苗，預計在7月12日到14日開始施打。（本報資料照）

陳其邁強調，目前最重要的還是疫苗接種，必須建立全體免疫，高雄67到69歲長輩以及55歲原住民預計在7月12日到7月14日開放接種，高雄共規畫49處社區接種站，提供民眾施打疫苗服務，市府相關單位也將於9日、10日依序把通知書送達。

陳其邁提醒，施打疫苗的年齡層越往下，人數就會越多，民眾務必按照通知書上的時間循序施打，另外，全國線上預約登記系統開放第九類到第十類的公費優先施打對象預約，在7月12日傍晚5點以前，只要有預約就可以進行施打。