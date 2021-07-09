麗寶樂園配合政府防疫，已停業近2個月，損失慘重。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

中央流行疫情指揮中心昨宣布延長三級警戒到7月26日，雖然同步將部分產業微解封，但對於觀光遊樂業來說，幫助不大，整體產業已進入需要插管急救階段。麗寶樂園渡假區的馬拉灣水樂園是麗寶樂園命脈，每年雖只開放6個月，但光7、8月暑假旺季營收，就佔全年樂園營收4成5；麗寶樂園渡假區表示，雖然微解封開放營運，但暑假最受歡迎戲水項目仍持續封閉，希望政府能夠加強紓困。

5月19日全台進入三級警戒，25家觀光遊樂業為了配合防疫政策，全面暫停營業，營收歸零，超過2萬名產業員工受到衝擊，也讓觀光遊樂業業者面臨前所未有經營困境。

全台最大的麗寶樂園渡假區更慘，整個渡假區員工超過2000人，每個月營運成本就要好幾億元。麗寶樂園渡假區指出，麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪已關閉近2個月，雖休園但遊樂器材仍須定期保養、維修，疫情期間，公司沒有裁員，除了員工薪水照發，要付租金、設備攤提及能源費用等，每月營運成本就要幾億元，政府補助連基本開銷都不夠。

麗寶樂園渡假區指出，去年還可以營業，今年疫情比去年嚴重，是停業零收入，這一來一往，根本撐不下去，而觀光遊樂業都願意配合政府停業，但補助卻比去年還少，去年紓困分為營運和薪資補助，但今年一次性給予3個月4萬元營運及薪資補助，不增反減。

麗寶樂園渡假區指出，觀光遊樂業者都願意配合政府防疫措施，對於暑假最受歡迎的戲水項目持續封閉表示理解，但也希望政府對於業者配合防疫造成的停業損失，應該給予補貼，希望政府能提出更實質配套方案，拯救瀕臨倒閉遊樂園產業。