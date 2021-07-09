本土OTT平台付費用戶遠傳friDay影音在疫情期間持續陪伴用戶宅在家，整體收視人數較2020年同期成長超過1倍，也因為居家防疫的關係，用戶透過大螢收視人數在上半年已大幅成長1倍，無線投放功能頗受用戶喜愛！為迎接暑假到來，遠傳friDay影音特別打造大小朋友都喜歡的「動漫頻道」，提供總計55小時的動漫作品輪播，在全台三級警戒延長的此時，提供可陪伴用戶在家防疫的影音服務。

為了迎接暑假到來，遠傳friDay影音企劃「動漫馬拉松」頻道，7/9(五)11:00起至7/11(日) 18:00止，只要註冊登入遠傳friDay影音會員，即可免費暢看55小時的頻道內容，包含大人小孩都愛的全套《鬼滅之刃》劇集，最夯的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Re：從零開始的異世界生活》、《一拳超人》以及《刀劍神域Alicization War of Underworld》等熱門動漫，活動期間收看還可抽「鬼滅劇場版」USB滑鼠墊、鬼滅之刃日記本等獨家好禮！

遠傳friDay影音也推出超值回饋方案，即日起至9月底止，使用遠傳friDay聯名卡訂閱「遠傳friDay影音影劇暢看199續租方案」，即可享最高20%的現金回饋。此外，使用遠傳friDay聯名卡購買單片，還可享單片5折優惠，快趁難得的優惠，把優質的遠傳friDay影音服務訂起來！

整個七月，遠傳friDay影音也持續提供付費會員最「對味」的內容，強檔票房影票包括由韓國首位奧斯卡女配角獎得主尹汝貞主演的《夢想之地》，上演一段韓國移民家庭的療癒之旅，電影入圍奧斯卡六項大獎肯定，是不容錯過的佳作！由溫子仁擔任監製，為電玩改編電影《真人快打》，電影集結風靡全球的《真人快打》遊戲角色，展現超狂的格鬥美學。《哥吉拉大戰金剛》傳奇影業將金剛與哥吉拉收於旗下，「怪獸宇宙」第四部作品，兩大怪獸的世紀爭奪霸者之戰；此外，榮獲金馬獎最佳女主角、男配角、原著劇本、造型設計四項大獎提名的《腿》，由金馬影后桂綸鎂、陽光型男楊祐寧破天荒首度攜手演出，描述一段充滿黑色幽默的尋腿旅程。

當然，居家最適合親子一同觀看的影片絕對少不了，像是最受小朋友歡迎的《屁屁偵探電影版》也在遠傳friDay影音上架了，由日本暢銷繪本改編的作品，歡迎大小朋友快跟著「屁屁偵探」一起辦案！獻給大人們的魔法物語《尋找小魔女DoReMi》20周年紀念電影！提醒大人們即使長大了也莫忘初心。

時下最熱播的日韓夯劇，在遠傳friDay影音一樣找的到！包括獨家韓劇《惡魔法官》實力派魅力演員池晟、金玟廷、朴珍榮、朴珪瑛主演，將法庭變成真人秀節目，通過電視直播如實播出，展現嚴懲惡人的痛快劇情！還有，由宋智孝、南志鉉、蔡鍾協主演，敘述一位魔女加兩位人類共同經營，以出賣靈魂作為換取能實現願望的餐點的《來魔女食堂吧》。日劇迷最期待的有獨家《我的殺意戀愛了》中川大志、新木優子、藤木直人、田中美奈實共演，驚悚愛情喜劇+武打畫面精彩可期；以及不倫戀引爆話題獨家《被背叛的田川的憂鬱》，目睹妻子出軌後，高顏值狗狗臉丈夫的報復系漫改日劇。