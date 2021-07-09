受到台灣疫情衝擊，連鎖家具龍頭詩肯（6195）6月營收1.28億元，較去年同期減少12.3%，累計1~6月上半年營收達11.34億元，年增30.5%，仍創歷史同期新高。

詩肯表示，疫情在5月突然升溫、政府宣布提升至三級警戒後，民眾避免群聚，出門意願降低，百貨商場等零售通路來客數都大幅減少，整體零售產業都受到不小的衝擊，以家具產業來說，受到影響相對較小，6月下旬過後，門市人流逐漸湧現，恢復至過去的6~7成，訂單數量也開始復甦，加上新加坡NOVA挹注，6月整體營收衰退12.3%。

詩肯表示，隨著疫情趨緩，7月以來訂單數量表現不錯，相較於6月首周明顯成長，因此整體的營收超越6月不成問題，同時在台灣疫情逐漸趨緩、疫苗施打普及率提高後，相信接下來在解封後有可能出現報復性的消費潮，雖然接下來即將進入屬於傳統淡季的民俗月，但仍期望有「淡季不淡」的表現。

在疫情嚴峻期，詩肯除了傳統的行銷方式外，各個門市也積極經營自媒體、直播銷售等，為營運增添新動能，截至6月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、50、3店，共131店，較5月增加1店。詩肯表示，除了既有門市外，新通路包含量販與其他異業結盟的店中店計畫，雖然在疫情期間展店腳步會稍微放緩，但在疫情平緩後，仍會持續推動。