財政部9日公布6月稅收統計指出，我國在證交稅、營所稅大幅成長領軍下，6月總稅收達3432億元，年增率高達五成以上（55.9％），主要歸功於去年部分企業因疫情免申報暫繳稅款，因此在今年報稅季一併報繳入帳，還有台股交投熱絡，6月台股平均日成交值達5440億元為歷史次高（僅次今年5月5781億元），進而挹注稅收。

我國6月營所稅額為2034億元、年增51.6％，多為暫繳稅款遞延入帳與去年企業獲利成長因素。

而證交稅受惠於台股6月當沖戶數超過20萬戶，助攻6月台股成交量年增1.3倍，也帶動證交稅飆高達270億元，刷史上單月次高（僅次今年5月294億元），年增1.2倍，為連續21個月正成長，已達標證交稅史上第二長紀錄，7月證交稅將挑戰並列史上最長紀錄（1988年～1990年連續正成長22個月）。

累計今年上半年我國總稅收1兆2363億元創歷史同期次高，年增率27.7％，主要拜上半年證交稅收規模達1367億元所賜，而今年上半年台股日均成交量為4794億元，亦創歷史同期新高，較去年同期（2003億元）年增1.4倍，推升上半年證交稅收規模達到全年預算目標的113.9％，提前達標。