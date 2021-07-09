受到台灣本土新冠肺炎疫情大爆發影響，寶雅(5904)6月合併營收為10.3億元，月減21.4%，寶雅國際除持續展店，也加速數位布局，POYA BUY於6月底正式上線，以因應疫情並優化提升消費者體驗。

5月中旬台灣本土新冠肺炎疫情爆發，三級警戒衝擊百貨零售通路銷售，寶雅國際6月合併營收10.3億元，月減21.4%、年減28.3%；累計前6月合併營收85.1億元，較109年同期82.1億元成長3.8%。

截至今年6月底止，全國共有270間寶雅、27間寶家；寶雅國際表示，公司將持續展店，預計將帶來正面貢獻。

除持續進行展店，寶雅國際也加速數位布局，POYA PAY於110年1月正式上線，包括：寶雅、寶家兩大通路品牌可享有行動支付與共享累點優惠，POYA BUY亦於6月底正式上線，以因應疫情需求。

寶雅國際表示，由於近期多數人減少外出購物需求，轉而透過零接觸購物環境，迎合現代人行動支付與網購習慣，POYA Buy寶雅線上買提供24小時不間斷購物服務；再者，長時間待在家也帶動自煮商機熱潮起，特別規劃居家新食尚料理企劃，料理小家電商品專區，提供輕鬆料理的好選擇，讓居家生活更加有質感，此外，寶雅特別推出居家變髮專區，讓消費者透過居家DIY染髮，希望藉由多樣化商品滿足居家各項需求。