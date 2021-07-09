台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)6月自結合併營收10.4億元，較去年同期成長58.4%，且連續3個月創歷史新高。1-6月自結合併營收為52.7億元，較去年同期增加39.7%。公司也對下半年營運展望持續樂觀。

春雨表示，後疫情時代，歐美施打疫苗後逐步解封，且維持寬鬆性貨幣政策下，經貿活動復甦強勁。自5月中旬以來，台灣疫情快速蔓延，全國疫情警戒提升至第三級，所幸目前疫情對製造業尚未造成大規模停工，國內疫情對生產動能影響有限。6月接單持續熱絡，價量齊揚，台灣、大陸及印尼三大生產基地線材扣件出貨暢旺。4月~6月營收連續3個月創歷史新高，第二季營收29.6億元，同創新高，較第一季增加27.6%，較去年同期增加60.8%。

春雨進一步分析指出，在原料方面，鐵礦砂價格上半年飆漲，為反映原料成本上漲，中鋼調漲第三季棒線盤價每噸2200元。而大陸5月1日取消鋼材出口退稅，再加上俄羅斯8月起課徵金屬出口稅，也都拉升鋼材出口成本。其次，中國為了碳中和降低鋼鐵生產量，美國積極推動基礎建設計畫，促使全球鋼鐵需求強勁。受上述兩因素影響，國內以及外銷鋼材需求仍舊火熱。貨櫃航運將進入傳統旺季，缺櫃、塞港缺工情況將更為緊張，將推升海運運價，也衝擊外銷作業之順暢。

受惠於公司能夠取得穩定且足夠的料源，因此這一波訂單增加時能有足夠的原料可生產，目前春雨訂單能見度可達第四季，也結合外部合作夥伴及擴充部分產線來因應，整體成本控制得宜，獲利將提升，因此公司樂觀看待下半年營運表現。