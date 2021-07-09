連鎖餐飲集團王品(2727)受全台三級警戒餐廳禁止內用衝擊，2021年6月合併營收降至近14月低點，但第二季及上半年仍維持年成長，中國大陸事業群則維持穩健復甦。隨著疫情逐步趨緩，預期待恢復餐廳內用後，營收可望逐步回溫。

王品公布6月自結合併營收8.73億元，月減33.78％、年減28.24％，降至近14月低點。其中，台灣事業群3.65億元，月減達48.08％、年減達56.22％。中國大陸事業群5.08億元，雖月減17.49％、仍年增達32.51％。

合計王品第二季合併營收36.71億元，雖季減達22.02％、仍年增5.58％，為近1年低點。其中，台灣事業群20.55億元，季減達33.6％、年減達14.59％。中國大陸事業群16.15億元，季增0.22％、年增達50.95％。

累計王品上半年合併營收83.79億元、仍年增達30.19％，為近6年同期高點。其中，台灣事業群51.52億元、年增7.49％，中國大陸事業群32.26億元、年增達96.4％。

王品表示，5月中旬全台疫情警戒升至三級，餐廳禁止提供內用，僅能仰賴外帶外送、冷凍食品及電商營收支撐，衝擊6月台灣事業群及集團營收表現。中國大陸疫情持穩，較嚴峻的廣東省也解除餐飲內用限制，使中國大陸事業群逐步恢復疫情前消費水平。

王品指出，去年疫情爆發後積極布局外帶外送服務、冷凍常溫食品市場及自有電商銷售管道，5月中以來外帶業績逐周成長，配合導入外帶點餐系統inline，帶動訂單量每周成長5成，外帶業績占比已超越外送，成為今年餐飲市場新趨勢。

王品觀察發現，「享鴨」板橋、忠孝東、台中公益店包辦集團外帶外送營收前3名，顯示烤鴨備受消費者歡迎，且中式料理適合家庭享用。集團外送前20大熱門品項中，以鍋物料理備受熱愛，200～250元的個人即時鍋物共有8款上榜，占比達4成。

此外，王品旗下萬鮮持續研發新品進軍零售通路，6月將「舒果」、「原燒」招牌醬料商品化推出4款醬料，至今已推出約30款商品上架全聯、家樂福、全家等通路，範圍涵蓋冷凍常溫鍋底、冷凍丸餃、麵條、冰沙飲品、調味醬料等，穩定發展集團第二條成長曲線。

而民眾自煮頻率提升，亦帶動王品自有電商「王品瘋美食購物網」營收及訂單量持續成長。集團對此除增加產能供給外，亦積極推出新品項，包括近期最夯的「蔬果箱」及火鍋經典組等各式組合商品，方便消費者一站購足。