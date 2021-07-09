疫情衝擊下，電商成為最大受惠者，但爆量的訂單卻也造成出貨大塞車。網路家庭（8044）表示，在經過調整之後，目前倉庫超過百萬品項已經恢復「保證24小時到貨」，占總商品數量約五成，預期出貨緊繃的情況逐步緩解，營運也將維持穩定。外界預期網家出貨塞車狀況趨緩，帶動9日股價勁揚6.48％，成交量放大至12098張，收115元，寫5月中以來新高價。

本土疫情延燒近2個月，帶動宅經濟商機升溫，但對網家來說，因為多數商品都由倉庫統一出貨，加上疫情期間人員必須分流，更無法增加人力，導致揀貨效率大幅降低，訂單出貨延宕問題嚴重，網友抱怨的聲浪高漲。

後續網家針對倉儲進行調整，除了讓部分商品改由廠商直接出貨，同時也推出「Pchome便利店」，選出重要大量出貨的產品，將商品調度到較有剩餘動能的倉庫，以加快部分商品的出貨速度。

不過網家9日表示，PChome24h購物站上超過百萬件商品都已經恢復全台灣24小時出貨。不過，消費者還是需以商品網頁標示以及訂購時提示訊息視窗確認出貨時間。

以近期營運來看，網家PChome24h購物表示，進一步觀察銷售表現，受惠於居家辦公、遠距教學等因素帶動，整體來說今年上半年筆電整體銷量較去年同期大幅成長近60％，且商用筆電需求持續增溫。近期網家則是開幕「ThinkPad品牌專館」，結盟品牌Lenovo並推出折扣，期望為下半年消費旺季儲備動能。網家以及旗下轉投資的基石創投近期也投資香港物流新創Pickupp，參與其A+輪融資，未來不排除在台灣推出新的合作項目。

網家今年第一季營業淨利為1.45億元，歸屬母公司業主稅後純益1.03億元，帶動第一季每股盈餘達0.88元，單季獲利表現亮眼，為去年同期的逾2倍。展望下半年營運，法人表示，第三季雖不是電商旺季，但仍有8月父親節以及9月開學季帶動，加上國內疫情雖然趨緩卻尚未完全解封，預期網家第三季營運仍將受惠於宅經濟商機，不過法人也表示，網家營運表現，仍需持續觀察後續訂單出貨是否可以全面恢復24小時到貨，以及與競爭大型電商之間的轉單效應。