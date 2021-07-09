二極體市況火熱，德微科技(3675)6月合併營收達1.76億元，年成長33%，再創單月歷史新高，由於終端市場需求強勁，且新產能陸續開出，德微下半年營運看好，今天股價逆勢漲停作收，創下掛牌新高價。

工控、汽車、遠距商機等各項應用帶動二極體市場需求強勁，德微業績自今年初展現強勁成長力道，6月合併營收為1.76億元，年成長33%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為5.18億元，季增16%，年成長25%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為9.67億元，年成長21%。

德微表示，目前訂單良好，審慎樂觀看待第3季營收與獲利，預期營運將逐季成長，漸入佳境。

德微大股東、國際半導體大廠—美商達爾公司今日捐贈新台幣600萬元醫療儀器予國泰綜合醫院醫學中心，共同支援台灣對抗新冠肺炎(COVID-19)疫情，為第一線醫護人員提供實質援助。

達爾表示，在第一時間知悉此台非侵入性血流動力學監視器可即時監控並評估COVID-19重症病人的循環及心臟功能，並有助於醫師快速進行診斷、處置，提升治療品質，集團總裁盧克修博士即刻指示，全力支援國泰綜合醫院購入這台近百萬元之醫療器材，以做提供COVID-19確診者最妥適之醫療，也為醫院日後進行醫學研究盡一分心力。

達爾總裁盧克修博士表示，台灣是我的家，願為養育我的這塊土地，盡責守護台灣，這也是每個企業應盡的社會責任。