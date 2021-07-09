聯發科(2454)第二季營收出爐，挺過封測夥伴京元電子(2449)疫風暴，整體5G拉貨動能強勁，聯發科第二季營收成功達陣財測，單季營收續寫歷史新高，累計上半年營收為也達2336.86億元、年增加81.91%。

聯發科6月營收477.56億元、月增加15.56%、年增加88.91%；累計第二季營收1256.52億元，不僅符合財測預期，也再創單季營收新高，相較第一季成長16.3%；累計上半年營收為2336.86億元、年增加81.91%。

聯發科先前預估6月營收會受到京元電染疫影響，會有些微衝擊，但今營收出爐，6月營收依舊相較5月成長15.56%，表示現階段5G拉貨動能依舊強勁，市場對於智慧機的雜音恐過於擔憂。

展望下半年，聯發科在5G佈局上依舊強勁，預計5G旗艦SoC天璣2000將在第四季度推出，外資就看好，天璣2000可望在本季開始向客戶提供樣品，後續將獲多家大陸智慧型手機OEM廠採用在旗艦機款上，包括小米、Oppo、Vivo以及榮耀，有助於聯發科打進規模旗艦市場，增強在旗艦市場與高通一決高下的實力。

聯發科先前所釋出的第二季財測為合併營收將可望季成長10~18%、落在1188~1275億元，同時，聯發科也在上一次法說中上調全年合併營收目標達到年成長四成以上，並上修全年平均毛利率區間至44~46%，儘管先前智慧型手機市場出現雜音，封測夥伴京元電也發生群聚感染，但聯發科均維持第二季財測和全年成長預期。