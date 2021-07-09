【旅遊經 洪書瑱報導】

台灣在Covid-19疫情的影響下，旅宿市場展現的不同消長趨勢，有人選擇歇業、有人等著轉手、有人也隨著波動而順勢進場！台灣的後花園──花蓮，擁有壯闊自然景觀、緊鄰蔚藍太平洋，一直是在國人旅遊縣市排行首選之一。東旭資產管理公司看好花蓮旅遊市場前景，首踏入飯店業，今年接手了經營50年花蓮在地第一間國際觀光旅館-花蓮亞士都飯店，承襲了飯店的主體，創造年輕、休憩概念，注入了新靈魂及經營團隊，重新出發並改名為「東旭觀海酒店」，預計7月中旬試營運！

位於花蓮市民權路的亞士都、占地近3千坪，1970年開幕，是花蓮境內第一家觀光飯店，今年由東旭資產管理公司花費8.7億接手後，除了粉刷外觀、重做大廳、及客房等修繕及調整，並改名為「東旭觀海酒店」。如今東旭觀海酒店依舊擁有花蓮美崙地區的一線觀海酒店，周邊環境優雅，酒店面臨無垠的太平洋，前有濱海健行林蔭步道和花蓮運動公園。

客房內陽台景觀(圖片：東旭觀海酒店提供)

豪華海景家庭房 (圖片：東旭觀海酒店提供)

館內維持原有168間，分為12種房型，約8坪～65坪之間，接手後在原有硬體部分布置修繕，能滿足渡假、家庭、商務、團體等不同族群住宿需求，飯店秉持著用心服務的精神，將花蓮的熱情、人情、溫情DNA植入每一位同仁心中，希望到訪的旅人都能擁有輕鬆、愉快且值得回憶的溫暖住宿體驗。

東旭觀海酒店內提供豐富的親子遊樂環境與健身設施，獨具在地特色的自助式早餐服務，餐廳提供自助餐使用，擁有落地玻璃採光景觀絕佳，能在用餐時沐浴於清晨的陽光，也能欣賞波光粼粼的太平洋海景。

東旭觀海酒店預計7月中旬試營運，Q4正式開幕(由於疫情期間，還是會依疫情狀況略有調整)，正式迎接有住宿需求的旅客，將貫徹中央防疫守則並定時消毒，以維護客人及同仁的人身安全。預期在三級警戒結束後，能迎來一波旅遊潮，希望遊客到花蓮感受東旭酒店品牌的同時，能展開一場懷舊與時尚的新休憩體驗。圖片：東旭觀海酒店提供