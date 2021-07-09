南部一間傳產公司85歲老董長期外遇，還將私生子帶回家中養育，其妻子隱忍了50年後提告求償，獲賠50萬定讞。其妻子則轉向照顧老董的看護求償，控訴看護與老董同居已侵害配偶權，高雄地院審結，認定老董多病纏身，看護偶爾同宿難認是侵權，判其妻子敗訴。

判決書指出，傳產夫人主張與老董於1963年結婚，兩人婚後育有1女兒，但她在懷第二胎時，因難產而將子宮摘除，沒能順利產下兒子，老董便以此為理由，長期出軌，還與一名女子自1977年交往，並產下2名兒子。

夫人指控，老董還以領養名義帶回2名私生子，還帶著該女一同前往大陸經商10年，返台後，每到過年過節，該女就會帶著2名小孩一同來到家中吃飯，她隱忍了50年後，向2人連帶求償200萬元，最終獲賠50萬元定讞。

然而，夫人與老董分居後，夫人再控訴，其中一名台籍女看護自2020年8月起屢次留在家中過夜，已經嚴重侵害了她的配偶權；該看護則拿出受訓證書，稱自己為受認證過的家庭照顧員，絕對無不法行為。

高雄地院法官審理後判定，該看護為老董的兒子所聘請，且老董年事已高，又罹患多項慢性疾病，外加行動不便等，因此看護同住在一起也不足以斷定有發生侵害配偶權的行為，因此判夫人要求無理，駁回請求。可上訴。