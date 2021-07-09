F-35維持費用太高貴 美國國會稽核處（GAO）評估負擔不起

F-35身價高昂，維護費用也令人咋舌，但據美國國會稽核處（GAO）的新研究報告指出，未來15年間，它的維護費用可能再膨脹。報告說，五角大廈在面對少買F-35，或是少飛它們的抉擇前，必須快快想出一套計畫。

據《軍事網》（Military.com）和《防務新聞》（Defense News）報導，新評估報告發現，操作和維持F-35戰機的成本將不斷增加，直到軍方無法負擔的程度。報告分析，自從2012年起，F-35預估的66年壽期維持成本穩定增加，儘管致力降低成本，但仍從1.11兆美元（約31兆台幣）增為1.27兆美元（近35兆台幣），至於壽期總成本更超過1.7兆美元（近48兆台幣）。

維持費用包括相關人員、支援裝備，訓練和其他相關費用。而美國國會稽核處估計，到2036年以前，維持F-35的成本每年將比五角大樓預估所能負擔的成本高出60億美元（約1681億台幣）。據國會稽核處說，美國空軍，海軍陸戰隊和海軍想要以大約4000億美元（約11兆台幣），採購2456架F-35，但五角大廈打算下修為2443架。

F-35戰機的未來

此外，報告中所附的圖表顯示，由於總成本缺口達44億美元（近1234億台幣），空軍將首當其衝，受到60億美元（1681億台幣）價格的衝擊。這是因為美國空軍是最大的買家，預計要添置1763 架F-35A。

而空軍官員坦承，要是不大砍F35的維護成本，他們是負擔不起1763架「閃電II」（Lightning II）戰機的。國會稽核處說，既然官員強調，沒有解決成本問題的對策，那或許減少採購，或是減少飛行可能會有幫助。

報告中主張，無論空軍，海軍或海軍陸戰隊，每年都該致力降低每架戰機的成本。其中空軍該把每架F-35A戰機每年的成本降低370萬美元（約1億台幣）；海軍陸戰隊該把每架F-35B戰機每年的成本降低230萬美元（約6444萬台幣）；而海軍則該把F-35C每年的成本降低240萬美元（近6720萬台幣）。