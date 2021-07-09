補習班教職員加強班級清消，並設置隔板，盼爭取儘速微解封。(中華民國補習教育協會提供／林欣儀台中傳真)

中央流行疫情指揮中心8日宣布將從13日起針對部分場域「微解封」，包括電影運、健身房都有條件開放，補教業卻未被列入微解封名單內，不只家長們哀號，業者也難以接受，來自全台各縣市的補教業者開會討論後，決定發起「一人一信給總統」，盼能於7月17日讓補教業微解封。

聽到中央微解封的名單竟沒有補教業，包括中華民國補習教育協會、中華民國課後教育協會、中華民國補習班履約保證協會、中華補教大師暨品保協會等19個補教團體8日緊急開會討論，決定發起教職員工、家長「一人一信給總統」活動，為補教業者及家長發聲。

中華民國補習教育協會理事長謝智芳表示，健身房、電影院及夜市都有條件獲得開放，教育部卻以「補習班相對風險高」為理由、仍不開放補習班，完全不合理。

謝智芳說，不論電影院或健身房、夜市等場域，出入者的人員都不固定，風險應該相對較高，而補習班每天就是固定這些人在上課，為何會被認為風險高？以電影院等場所來看，補習班反而更能確實達到量體溫、全員戴口罩等防疫措施，且部分補習班都已做好隔板、清消工作。

為表達對中央政策的不滿，補教協會發出聲明指8日「是家長最心碎的一天，也是補教業最黑暗的一天」。謝智芳強調，到餐廳用餐不戴口罩是安全的、電影院的密閉空間是安全的，補習班固定人員上課就很危險，「陳時中部長，你到底懂不懂補習班？你有了解過補習班嗎？」

為爭取自身權益，19大補教團體發起「一人一信給總統」行動，謝智芳說，希望藉此讓總統知道，家長沒有補習班無法安心上班，補習班正受到不平等待遇、已面臨倒閉潮，希望在15日前達到1萬封信，目標希望7天達到10萬人，讓政府知道他們的政策錯誤，能在17日開放補習班微解封。

此外，補教團體也認為，以高中以下學生為招生對象的補習班，應該與幼兒園、課照中心教師一樣接種疫苗，請求指揮中心為高中以下補習班的教職員造冊，能儘速完成疫苗接種，否則不排除解封後的第一天帶隊去教育部及指揮中心請願。