12家夜市提出計畫書，完成審核程序後，場域防疫沒問題，就可營業。（張妍溱攝）

中央8日宣布夜市有條件「微解封」，讓疫情爆發以來，停業近2個月的夜市，業者早就摩拳擦掌，送件準備復業，但仍戰戰兢兢；台中市經發局長張峯源指出，昨日公告33家夜市可「微解封」，今天上午就收到12家夜市遞交「防疫計畫書」，將盡速審核，並現場會勘後，即可復業。

經發局指出，夜市應復業應提出，減少出入口、專責人力負責實聯制、量測體溫、手部消毒、監控容留人數，及攤商與工作人員造冊、健康狀況監測、環境清消計畫、如發生確診病例時應變措施；採2階段審查受理7日通過後營業。

夜市有「社交距離宣導員」監控場內社交距離、容留人數等防疫規範，違者可罰3000元至15000元罰鍰；消費者配合防疫措施，規定「不內用」、「不試吃」、「不可邊走邊吃」，秉持外帶、買了就走，減少逗留原則；人潮聚集、排隊熱區，並輔以地貼或膠條指引民眾1.5公尺社交距離的排隊動線。

經發局指出，包括，逢甲、旱溪、大慶、中華、忠孝、捷運、昌平、長億、太原、蔣公路、清水五權、大里勝利夜市等，共12家夜市提出計畫書，完成審核程序後，場域防疫沒問題，就可營業。