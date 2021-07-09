台東縣府媒合大賣場銷售台東有機蔬果。（蔡旻妤攝）

台東縣府媒合大賣場銷售台東有機蔬果。（蔡旻妤攝）

受疫情影響，自學校停課後，原本供應給台東縣各學校營養午餐的有機蔬菜銷售通路受阻，為確保未來在疫情後仍能快速提供有機蔬菜，台東縣政府媒合大潤發台東店，並以契作概念輔導農友大量生產有機蔬果提供穩定貨源，目前已賣出蔬菜1公噸，經再度討論，未來將提供台東的有機蔬菜至大潤發全國其他門市。

縣府表示，為提供更優質的學校午餐食材，以及推廣在地食農教育，積極爭取行政院農委會經費，將學校午餐食蔬升級為有機蔬菜，不過，在中央宣布提升三級疫情警戒，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，使得原本學校營養午餐團膳的有機蔬菜供應面臨停擺問題。

因此，農業處長許家豪協調媒合台東大潤發協助銷售有機蔬菜事宜後，該公司立即於5月底下單3900把（每把250g）的有機蔬菜，並自6月1日起開始販售，提供台東在地最即時最新鮮的有機蔬菜，品項包含皺葉白菜、小松菜、白莧菜、綠莧菜、空心菜、青松菜、黑葉白菜等，共計約1公噸。

縣府推出地產地消縮短食物里程的銷售方式獲得農友與消費者熱烈的回響，台東農產公司及農業處相關人員8日再次與台東大潤發洽談在地有機蔬菜上架的合作方式，未來台東縣政府農業處將提供有機友善蔬果生產品項，以契作概念來輔導農友大量生產有機蔬果提供穩定貨源，也將以特色品項提供差異化鋪貨在大潤發全國其他門市。

許家豪指出，有機友善耕作方式是讓環境更友善，地產地消縮短食物里程更減少碳排放，未來透過類似通路媒合有機生鮮蔬果以契作概念讓農民專心種植，透過專業分工實體及網路有效銷售，環境得以永續。