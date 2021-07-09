中央流行疫情指揮中心昨(8)日宣布延長3級警戒至26日，休閒娛樂場所、各級學校、補習班等延長警戒措施，雙薪家長工作家庭兩頭燒處境無奈，教師盼托育機構適度解封；儘管開放部分產業微解封，例如電影院、遊樂園區有條件鬆綁，業者表示嘆補助杯水車薪，未來恐有倒閉潮，期盼政府加強紓困。

此次三級延長適度鬆綁，不包含安親班、幼兒園等，「補教業哀鴻遍野！」大高雄補教暨履保協會理事長劉秀鳳表示，補習班現在都在苦撐，除了少部分線上教學，其餘幾乎都停擺，幼兒園及課照中心教職員近日已打疫苗，同樣是第一線接觸學生的補習班，卻不在接種之列，讓補教業情何以堪，只能繼續積極爭取。

現行法規12歲以下兒童不能單獨在家，雙薪家庭的父母快被小孩搞瘋了，能請的特休假也都請完，無法理解同樣室內的美術館、電影院可開放，為何安親班不能？儘管政府規範公司不得拒絕員工請防疫照顧假，也不能影響考績，但家長考量公司觀感怕飯碗不保，根本不敢再請假，希望政府能夠考量家長困境，讓安親班等托育機構也能適度解封。

全國實施三級警戒已近2個月，25家觀光遊樂業者為配合防疫政策，全面暫停營業，至少2萬名產業員工受衝擊，微解封後，遊樂設施採預約制，禁止邊走邊吃或抽煙，遊樂設施使用後要立刻消毒，但暑假最受歡迎的水域活動設施持續封閉，也讓觀光遊樂業者收入受到重創，面臨經營嚴峻考驗。劍湖山、義大世界、西湖渡假村等業者表示，5月停業至今，每月開銷超過千萬，但紓困補助卻比去年少，去年還可以營業今年是停業零收入，未來恐有倒閉潮，期盼政府加強紓困。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據中央流行疫情指揮中心公布的每日確診人數已降至維持在2位數，顯示整體情勢相對穩定，並且往好的方向發展，防疫新生活已成為上班族的日常，隨著疫苗施打率的提高，可望在不久的將來，就能達成降級解封目標。目前1111人力銀行也特別推出在家工作專區，及兼差打工專，只要一鍵就能精準搜尋，歡迎求職者多加瀏覽使用。