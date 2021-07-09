疫情指揮中心8日公布「微解封」指引，台北市政府在9日的記者會也宣布微解封職業運動賽，也讓中職能在天母棒球場比賽露出曙光，對於北市府公布有條件同意，聯盟也會朝這方面去執行。

味全龍隊今年升上一軍，選用天母棒球場當作主要主場，不過在5月14日與中信兄弟交手後，隔天雙北疫情就逐漸升溫，龍象3連戰後2戰都被迫喊卡。

在台灣疫情趨緩的情況下，雖然全台三級警戒仍要延長至26日，但8日CDC先是宣布「微解封」指引，中職也在專案處理下可以在13日復賽。

今天台北市也宣布13日到26日的微解封指引，體育活動中包含職業運動賽、續優選手比賽、本市代表隊選拔、運動課程或營隊都微解封；必須在活動前7天提報防疫計畫及檢核表，報請主管機關核准後辦理。

對於北市府微解封職業運動賽，聯盟是否收到味全龍隊提出使用天母球場的申請？聯盟表示，「所有球場都不排除，也都有聯繫過，台北市先在記者會公布有條件同意，我們也會朝這方向去執行。」

至於富邦悍將主場所在地的新莊球場，由於新北市目前還未同意開放公有運動場館，代表富邦目前恐還無法「回家」，目前可能以改到斗六擔任主場機會最高。