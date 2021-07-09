日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的生存狩獵ARPG《WildBorn 野境重生》今(9)日首度公開與知名繪師「蚩尤」攜手合作全新風格美術圖，將遊戲中「怪獸︰普蒙」擬人化再度創作，以性感不失狂野的風格描繪出風情萬種的「怪獸」風貌，反轉玩家對「怪獸」的既有印象！此外，事前登錄活動同步火熱進行中，參加即有機會可獲得PS5等大獎！

《WildBorn 野境重生》事前登錄影片

「蚩尤」以性感狂野風格重新詮釋「怪獸︰普蒙」

繪師「蚩尤」畫筆下擬人化的「怪獸︰普蒙」

不知道大家是否還有印象？那位曾經跳脫傳統框架、以嶄新的藝術觀點，以畫集《最強天后》將台灣傳統神祇創作揚名國外的擬人化創作大師「蚩尤」。此回官方邀請到「蚩尤」前來合作，將《WildBorn 野境重生》的「怪獸︰普蒙」擬人化，以恣意奔放的筆觸、前衛的女性創作風格，將大家既定印象下的硬派怪獸，賦予了不一樣的樣貌，性感又略帶點野性的姿態，是否激起前所未有的感官突破呢？

這麼性感的擬人化「怪獸︰普蒙」也將同步在官方粉絲專頁上與大家相見，邀請玩家一起幫「怪獸︰普蒙」取暱稱，只要在社群活動內獲得按讚數最高的暱稱，將暫時成為本作上市後遊戲內「普蒙」的名稱！想要讓你的創意取名有機會出現在遊戲中的玩家們，千萬不要錯過快來幫「普蒙」取個暱稱吧！

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》草原地區的霸者「普蒙」

在《WildBorn 野境重生》中屬於草原地帶霸主的「怪獸︰普蒙」，據說是由類似蜥蜴的爬蟲類進化而來，特別強化了手臂和翅膀的力量，雖然可以飛行，但似乎保留了舊有的習性，更喜歡在地面上活動。

「怪獸︰普蒙」從背部到頭部都有「魔法石」，利用「魔法石」的力量從背部產生雷電，不僅可以用角射擊出雷電，還可用擴散的方式向四周釋放出電擊攻擊，許多的捕獸者都成為它的爪下冤魂。如此強勢的「怪獸」出沒，所有捕獸者們記得提高警覺囉！

「怪獸︰普蒙」再進化 「願願yuan」性感COS首登場

知名Coser「願願yuan」前來COS最火辣的「怪獸︰普蒙」

知名Coser「願願yuan」前來COS最火辣的「怪獸︰普蒙」

除了知名繪師「蚩尤」之外，官方也邀請到知名Coser「願願yuan」前來COS最火辣的「怪獸︰普蒙」，水汪汪的大眼、看似無辜的臉龐卻無法隱藏狩獵的野性，你是否也感受到了呢？《WildBorn 野境重生》將燃起你內心最深處的狩獵慾望、並挑戰野境的求生法則！

世界觀展開：家園毀滅，狩獵探索旅程啟航

在不久的未來，因極其嚴重的環境汙染與資源枯竭，地球已經不再適合人類居住。倖存的人們為了延續生命，經歷一番艱辛的旅途、乘坐太空船前往有著和地球類似生態系統的「特魯斯」行星。

然而，經歷了重重考驗來到「特魯斯」後，才發現這裡的怪獸十分巨大且殘暴，人類的武器在此不過是團廢鐵，人類瞬間淪為怪獸的獵物，在被絕望蠶食、深陷低谷之際，「特魯斯」的原住民「霍特爾」願意向人類伸出援手，並提供了與巨大怪獸對戰的方法，成了人類巨大的力量與希望之光，並展開人類為了生存而起身抵抗的冒險狩獵生活。

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》冒險狩獵旅程！

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