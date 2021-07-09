「自主解封」？是誰那麼大膽呢？原來是東區排隊名店「MAMAK檔星馬料理」和台灣老字號品牌「華元食品」聯名，推出全新限定餅乾「Hen蝦」，以東南亞最經典的椰奶咖哩風味的蝦條。好涮嘴、一口接一口，目前在全聯獨賣，訂價55元，7/2~7/15 期間每包優惠價36元，還有第2件享半價優惠。

MAMAK檔星馬料理此次推出「Hen蝦椰奶咖哩風味蝦條」，以非油炸的方式呈現酥脆的蝦條，再加上主廚特製椰奶咖哩調味粉，當心一不小心嗑了好幾包。目前只有在全聯獨家販售，並在上市期間內推出第2件半價優惠，還不快手刀囤貨買起來。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這2個月來，疫情對餐飲業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，不過，也衍生出不同的餐飲需求，也促成餐飲業新的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。