中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，馬祖國家風景區管理處表示，景區內坑道暫停開放，遊客中心配合微解封開放服務，但仍須落實戴口罩、人流分流等措施。

馬管處表示，配合中央及連江縣流行疫情指揮中心防疫政策，自7月13起依據交通部防疫指引調整防疫措施，景區內坑道暫停開放，包含東引安東坑道、南竿北海坑道、大漢據點、祈福坑道、北竿06據點坑道及戰爭和平紀念公園主題館。

此外，轄內4處遊客中心配合微解封，開放服務，配合「遊客進入遊客中心防疫措施」，並落實4大項措施，進入景區請確實配戴口罩、保持1.5公尺社交距離、配合量測體溫（逾37.5℃不得入內）並落實實聯制。

各遊客中心實施人流分時分流管制，南竿遊客中心一樓同時段以20人為限；北竿、東引遊客中心15人；莒光遊客中心10人；遊客中心視聽室及室內觸碰式設備仍暫停開放及使用；各遊客中心開放時間為上午8時30分至下午4時整，每日下午4時後，只出不入。

馬管處表示，非封閉式景點，每位遊客應保持1.5公尺社交距離並配戴口罩；據點內各賣店原則開放飲食外帶，並嚴禁邊走邊吃；轄內禁止水域遊憩活動，北海坑道日夜間水域活動（搖櫓、獨木舟）皆暫停營業，公廁仍可正常使用。

各遊客中心路外停車場僅開放40％停車位；南竿遊客中心二樓地質公園展示館開放時間上午8時30分至下午4時整，實施人流分時分流管制，同時段限制5人，各坑道封閉期間敬請各位遊客切勿擅自進入，避免發生危險。