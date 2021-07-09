防疫微解封，南投林區管理處轄下育樂場域，將於13日適度開放，其中，奧萬大國家森林遊樂區當天住宿預訂已客滿，入園人數將以800人為上限，超過時採一進一出管制；能高越嶺道及天池山莊，則是暫緩開放。

南投林管處表示，奧萬大國家森林遊樂區住宿部分，將訂房量降載至5成，因此每天僅可住宿44人，每房人數最多4人；園區餐廳供餐以個人套餐或盒餐方式，請遊客盡量外帶避免內用；並請遊客多使用電子門票、行動支付，減少人與人接觸收付款方式入園。

奧萬大自5月中旬因疫情3級警戒休園後，減少人為干擾，原本隱匿在山林深處的野生動物紛紛現身，因此，南投林區管理處提醒遊客，如果巧遇野生動物，可保持安全距離拍照留念，但是務必要遵守「三不原則」不餵食、不干擾、不接觸，與野生動物和諧共處。

此外，能高越嶺國家步道西段沿線多處坍方，其中以0＋500、6K、10K三處最嚴重，因此，開放時間另行公告；天池山莊也因無法落實安全社交距離，暫緩開放。

其他步道部分，鯉魚潭步道因道路坍方，無法開放；其他如澀水步道、桃源里森林步道、清水岩步道群、麒麟山森林步道、坑內坑森林步道、龍過脈森林步道、二崙自然步道、九九峰森林步道，都將於13日同步開放，同時提醒遊客，避免進入步道周邊部落及社區。

各場域開放情形與人流管制上限，最新資訊可至台灣山林悠遊網、林務局局網及南投林區管理處處網查詢。