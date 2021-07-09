隨著三級警戒四度延長，很多商家直言沒病死先餓死，全民居家防疫乖乖宅在工作、學習，為了宅得徹底民生必需品、食材也採線上網購，且在家一整理發現最沒用的竟是鞋子、衣服。

這波疫情讓街邊服飾店業績直接被打趴，在中山商圈經營日系精品店的林小姐表示，「我開店已經超過15年從沒這麼慘過，自從去年就無法去日本帶貨，只能請當地熟識的商家協助寄貨，原以撐到今年應該有疫苗可以打，台灣防疫就能安全下庄，萬萬沒想到病毒擴散會比疫苗先來，5月中，孩子停課後我就沒有開店營業了，因為開了也沒人上門，徒增電費燒更多錢，雖然房東有好心每月減租3000元，但零收入加上固定成本，還要養2個孩子，這樣燒錢燒下去，心裡真的很恐慌。」

另一位在南京住辦商區，開立童裝店近10年的陳小姐表示，因為疫情孩子不能出門，爸媽們也在家上班，顧客無法上門幫孩子買衣服，只能靠網路微薄的訂單苦撐，但只要打疫苗的人不夠多，就很難恢復正常生活，我鼓起勇氣問房東能否減租，沒想到房東竟說：「我可以幫你介紹銀行貸款」，我覺得我有還款能力我自己去貸就好了，在衡量停損點也邊在找工作，很幸運在2周前，在1111人力銀行找到工作，也就下定決心跟房東解約，沒收押金也只能認賠。

面對自營業者一面倒的苦水，勞動部表示：紓困4.0精進版措施，擴大認列追加自營作業者和無一定雇主勞工生活補貼，行政院會簡報資料初估，將追加發放7.6萬人。勞保局比對資料後，確認將追加發放6.3萬人，其中，包括持有我國永久居留證者622人。

1111人力銀行進一步鼓勵自營業者在請領補助的同時，也可以上網搜尋適合的兼職工作，雖說大家都希望疫情早日趨緩消除，但自本土疫情爆發近2個月，每日滾動式變化難以預測，這期間如有兼職工作多少能貼補一些費用。1111人力銀行發言人黃若薇也提醒自營業者，除了請領補助也同時上網找兼職工作。且因應這波疫情出現的短工及兼職需求，還有暑期工讀需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區(https://parttime.1111.com.tw/)，協助想要找計時或短期工作的求職者，有效且快速地媒合各大行業，找到適合自身的工作，增加收入餵飽荷包。