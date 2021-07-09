台南市為提升65歲以上長輩疫苗涵蓋率，10日起將在5處行政區開設大型疫苗接種站，預估兩天內施打1萬2500人，市民只要符合登記資格，可跨區前往，加快新冠肺炎疫苗施打速度。

台南市加快施打莫德納疫苗，東區與安平區兩處接種站9日共登記施打5500人，民眾報到率高，參與踴躍，兩區在疫情下難得一見大量人潮。

台南市衛生局趁機力拚疫苗涵蓋率，周末起各在5個行政區開設大型疫苗接種站，其中包括東區復興國中10日施打3000人、安平區慈濟高中11日施打2500人、善化區慈濟堂10、11日施打共3500人、新營區體育場10日施打2500人與佳里區奇美醫院10、11日施打1000人。兩天預估要開打1萬2500人。

台南市研考會推出的line粉絲群組「台南打疫苗」可提供民眾加入登記疫苗施打，目前已有5萬5000多人加入，登記速度迅速，9日在安平區慈濟高中接種站的2500人，前1天在短晚8小時就被登記爆滿。

台南市衛生局表示，採登記預約制度後，雖然仍有部分預約民眾未報到，但衛生局準備的劑量可較以往精準，不會有過去施打AZ疫苗時，人數大幅不如預期的情況發生。