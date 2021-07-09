太魯閣國家公園13日起將開放部分遊憩景點，視疫情及人流狀況滾動檢討各項管制措施。其中熱門戶外遊憩據點「山月吊橋」，將搭配停車場容量，開放4成預約名額。（羅亦晽攝）

三級警戒延長到26日，中央流行疫情指揮中心同時也「微解封」部分場所，含國道服務區、國家風景區、觀光遊樂業等；屬國家風景區的太魯閣國家公園管理處除維持山屋不開放，已卡位取得進入生態保護區與其他管制區步道者，許可證自動作廢外，13日起園內4處遊客中心、戶外遊憩據點及部分步道將適度微調鬆綁放行。

太管處表示，園區生態保護區、錐麓古道等管制區步道及山屋26日前仍維持關閉，暫不開放，已獲得許可進入者，其許可證將自動作廢外，13日將開放開放室內展館、部分園區步道及遊客中心等。

開放室內展館含太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山等4處遊客中心，均實施實聯制控管；山月吊橋、流芳橋觀景台、岳王亭吊橋、蘭亭、豁然亭、武嶺觀景台及武嶺觀景台等戶外遊憩據點均開放，不過武嶺觀景台屬熱門景點，將協請區內警政、林政、公路單位加強交通疏導，各處停車場停車數減為原數量的40％，並視現場狀況加強監測人流，必要時將會關閉。

園區步道，含得卡倫、同禮步道、豁然亭、長春祠、崇德、匯德、小錐麓、九曲洞、燕子口、綠水文山、合歡主峰、石門山、小奇萊、合歡西北峰、合歡東峰、合歡尖山、屏風山、合歡溪等將於13日開放，不過砂卡礑、白楊、綠水等步道，因安全防護工程施作中，仍維持關閉。

另外，遊憩服務據點如，遊客中心、布洛灣台地、3棟5間、山月村、天祥、神木與小風口等7處賣店，太管處指出，業者若確實依防疫管理規定，可自行評估13日起復業營運，並配合相關指引。

太管處表示，若花蓮縣政府或秀林鄉公所另有較嚴格的防疫管制或封閉措施，將配合辦理，而疫情仍屬三級警戒，部分景點雖局部開放，仍籲請遊客遵守各項防疫規範，包括全程戴口罩、避免室內5人戶外10人群聚等規定等。