去年台酒釀酒葡萄收購價每公斤還有25元，勉強打平成本，今年跌到15元，不少農民叫苦，酒莊業者釀酒技術精良，卻苦無團客遊客來訪。（謝瓊雲攝）

二林鎮酒莊多在集中在斗苑休閒農業區內的西斗社區，有20多家業者聯手發展葡萄果園休閒觀光，不斷精進，釀酒技術精良。（謝瓊雲攝）

二林鎮酒莊多在集中在斗苑休閒農業區內的西斗社區，有20多家業者聯手發展葡萄果園休閒觀光，不斷精進，釀酒技術精良。（謝瓊雲攝）

防疫三級警戒一延再延，二林多家酒莊已經2個月沒有團客，即將採收的葡萄又遇豪大雨重創品質、產量，彰化縣長王惠美9日前往關心並接受業者陳情，允諾將向農委會反映問題，盼台酒改變收購制度，也呼籲企業團體、消費者多支持在地優質農特產品。

二林鎮是釀酒葡萄的故鄉，早年與台酒前身公賣局契作，種植面積高達1400多公頃，如今多數轉型，僅剩40多公頃，在公所、農會輔導下集中在二林斗苑休閒農業區內的西斗社區，有20多家酒莊聯手發展休閒觀光。

鵬群頂酒莊業者譚華光說，2個月來都沒有團客，幾乎沒有收入，大家苦哈哈，如今葡萄正值產季，卻因大雨影響收成，只希望農委會聽見農民的心聲，讓台酒公司設定底價、保價收購，別讓農民血本無歸。

三級警戒延長，但月中後就可國旅微解封；譚華光指，食用葡萄和適量葡萄酒都能提升免疫力，產季持續到月底，不少人早就打電話來詢問能否採果，希望能盡快迎接9人以下小型團來訪，體驗採果、品酒，有益身心；若繼續防疫宅在家，也可訂購葡萄在家自己體驗釀酒樂趣、解解悶。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林酒莊業者們歷經轉型，多年來不斷精進生產品質、釀酒技術精良，堪稱台灣的波爾多葡萄酒產區，二林不只生產鮮食葡萄也有葡萄酒，產業的差異化，極具發展地方創生、觀光產業的優勢。

二林農會總幹事邱士平則指，將繼續積極跟台酒公司聯繫溝通，盼讓收購價格合乎農民收益，預計10月份將會到台中草悟道行銷二林葡萄酒和觀光酒莊。