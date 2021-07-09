「如果老人不想打疫苗就不要擋路，請指揮中心盡快開放讓年輕人打。」北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇罕見說出重話，坦言目前國內疫苗施打速度太慢，不少人對疫苗的心態又在挑三揀四，這讓陳昶宇忍不住直呼，病毒可不會等人，「老人不想打就給年輕人打吧。」

陳昶宇今（9日）在臉書上直言，「很少說重話，但真的是被氣到要講難聽的話了。」他表示，目前台灣疫苗到貨總計 702 萬，只打掉 290 萬劑，接種年齡分布為：75歲以上長者55.7％，65-74歲13.1％，依照目前施打速度，要超過30天才打得完。

陳昶宇進一步指出，由於網路上一堆污名化AZ的謠言，莫德納打完換AZ施打速度還會更慢，「甚至還有人連莫德納都不要，想等BNT的。」陳昶宇說，這種挑三揀四選疫苗心態還來談什麼解封，「我也是笑了，老人不想打就給年輕人打吧，人可以等疫苗但病毒可不會等人，都說了這麼多AZ的好處，講殘酷點，最終還是得交給自然法則來做族群淘汰。」

陳昶宇公布7月8日COVID-19疫苗接種資料，當日施打 208564 人次，其中 AZ疫苗接種 5814 人次；Moderna（莫德納）疫苗接種 202750 人次。截至目前為止，國內累計接種 3121081 人次，AZ接種 1986497 人次；Moderna接種 1134584人次，人口疫苗覆蓋率約13.03％。