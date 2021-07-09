因三級警戒，各產業都受到疫情影響，所以許多企業都主動救濟弱勢，像是鑫永銓董事長林季進，啟動「民間版紓困案」，由公司提撥3000萬元，針對南投、草屯及名間等3個鄉鎮，無法領取政府紓困補助的居民，因疫情需要急難救助，只要提出申請且符合資格，每人救助1萬元，每戶最多6萬元，將於7月20日截止申請，22日開始發放。

鑫永銓是台灣最大橡膠輸送帶公司，也是碳纖維熱塑複合材料製造廠，最近還開發輕量化建築環保複材模板。百業蕭條時機，公告急難救助辦法，因為疫情變故，對需要急難救助的民眾伸出援手。

鑫永銓公司董事長林季進也表示，社會整體經濟情況都改變了，很多人沒有工作，公司今年還不錯，還有賺錢，所以決定撥3000萬現金，來幫助這些人，這次行動救急不救窮。

為了回饋在地鄉里，並且幫助真正需要幫助的人，救濟方案範圍包括南投市、草屯鎮和名間鄉這3鄉鎮市，讓受到疫情影響家庭生活，而沒有接受政府補助的民眾，可以找村里長登記申請。

這樣的消息對於因為沒有勞保，未加入工會，領不到政府補助款的，無疑是及時雨。公司表示，紓困計劃希望能夠幫助在疫情時間失業，染疫，無法工作的的家庭，度過危機。民眾可以透過里辦公室申請，也可以自行列印申請單，填寫之後郵寄到公司人事部，公司會派人到府審查資格。

業者表示這次的急難救助金，主要是針對，沒有領到政府各項救助項目的民眾，在接獲申請案件後，會盡快來做審核工作，不過3000萬元全部發完就結束，希望對受到疫情影響的民眾，可以有一點幫助。另外，1111人力銀行在疫情期間推出在家工作專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，更可從兼職工作開始多方接觸不同的產業領域，像是電商、運輸物流業在疫情下業績大好，對於人力有更多需求，也有不少因應在家工作產生的職缺，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。