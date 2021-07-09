中央流行疫情指揮中心今日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並自7月13日起適度鬆綁部分措施。針對各界最關的餐飲業，指揮中心也表示，在有隔板、採梅花座或可維持用餐時之社交距離條件下，可提供內用服務，但需加強餐飲場所環境消毒，顧客保持實聯制外，也要調整供餐方式，以個人套餐或分菜後再上桌。

這波疫情下，受傷最重的莫過於店家和餐廳，因為客人不上門消費而收入驟減，總統蔡英文更在臉書呼籲國人，如果行有餘力，可以支持常去的店家，多點一份餐點，就是疫情下多一分互助的正面力量，「我要拜託大家，如果行有餘力，可以支持你平常會去、喜歡去的店家」。

雖然疫情衝擊各行各業，但許多餐廳和店家並沒有停業，而是加快轉型腳步，持續提供優質餐點，甚至推出外帶外送的特別菜單和優惠，響賓餐飲集團旗下品牌全面暫停內用，其中以自助百匯的「響響」也祭出全品項不論外送、外帶滿千享9折優惠，目前推出的「饗饗極選組合」，7/12(一)前只要優惠價799元，而且限時免運，內容包括：姿燒香魚、杏仁炸蝦天婦羅佐黃金甜薯、豚五花串燒(以上三選一)；烤牛肝菌菇雞腿捲佐松露紅酒醬、鮮蝦海鮮可樂餅佐塔塔醬、雞肉唐揚(以上三選一)；以及奶油牛肝菌燉飯1份和經典凱撤沙拉1份，另外還可用親民價129元嚐到鮮甜美味的石班魚味噌湯。響賓餐飲集團於1111人力銀行開出全台超過300個職缺，包括廚務主任、服務訓練組長、會計辦事員等，歡迎想投身餐飲界的朋友主動積極應試。

欣葉國際餐飲早已在宣布三級警戒，就立刻推出外帶外送組合，以「欣葉心意團結抗疫」為號召，打出旗下品牌外帶自取一律79折的超優惠價，包括欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉日本料理、咖哩匠、唐點小聚、金爸爸、欣葉生活廚房、欣葉.鐘菜、呷哺呷哺等，讓在家工作以及落實居家防疫又想吃美食的消費者擁有更多選擇。欣葉國際餐飲也在1111人力銀行開出多達40多個職缺，包括日式廚師、助理廚師及倉儲物流司機等，正在求職的朋友不妨投出履歷主動應徵。