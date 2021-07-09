行政院日前拍板擴大疫苗施打對象，運輸業卻未納入運量高過雙鐵總和的台北捷運，北市府日前規畫讓2500名北捷第一線人員優先施打，但有內部員工質疑，雖說接種標準是「第一線接觸旅客」的人員，公司卻將行控中心、調度員排在順位內，站務人員還不保證都能打得到。

對此，北捷解釋，行控中心控制員及維護控制電腦等資訊人員，為捷運系統列車運轉調度、事件應變處理的核心要角，直接指揮第一線人員，雖然沒有直接面對民眾，但工作性質特殊，因此在優先施打的名冊內，必須確保這些人的健康，才能讓捷運正常且安全地營運與服務旅客。

北捷表示，感謝北市府願意撥付疫苗，但也呼籲中央盡快配發足額劑量，讓未列在首波施打名冊內的第一線人員補打，也會致力在10日前完成2500人的大型接種。北捷也說，疫苗若夠就不會有分配爭議，公司信任各單位的分配狀況，強調接種都有按照程序造冊和配合規範。

台北捷運公司總員工數為1萬多人，第一線人員包含站務、司機、清潔、保全員及站內工讀生等約有4000多人，但市府礙於疫苗劑量不足，目前僅讓2500人先行施打，因此託北捷提交名冊，並基於信賴原則依序施打。

內部員工指出，公司造冊原則是以職務作為區分，依各站人數比例確認各職務可施打的人數後，再依年齡產出施打名單，但年紀最小的工讀生，每日站在詢問處外或閘門口協助作業，甚至還要引導視障旅客，風險不低，卻礙於年齡問題不知何時才能打到。

「關起來不會接觸旅客的被排在第一優先順位？」也有員工表示，細看公司所列的疫苗分配名單，不會接觸大量旅客的行控中心、調度員竟被排在優先順位中，5日的接種名單中也證實有43位行控中心人員打到疫苗，更有10人編制於資訊處，「第一線站務人員卻還不保證人人打得到疫苗。」