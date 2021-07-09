全球最大的鏈條大廠-桂盟（5306）集團在自行車鏈需求持續暢旺、非自行車鏈事業部銷售也同步增長下，6月合併營收首度突破7億元大關、達7.26億元，年增38.43％，創單月歷史新高；第二季單季營收站上20億元大關，創單季歷史新高；上半年合併營收達38.07億元，年增52.43％，同樣創歷史同期新高。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司就近即時服務客戶，因此受到近期缺船缺櫃的影響也較小；此外，歐美補修市場需求也維持高檔，推升桂盟自行車鏈上半年銷售年增52％。桂盟的非自行車業務，上半年營收年增率高達55％，顯示桂盟的各事業營運，在疫情後回歸正常，同步驅動桂盟成長。

桂盟表示，因擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求，目前已完成6條中高階自行車鏈產線擴充，將於第三季陸續投入生產；非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

桂盟進一步表示，未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡；部分自行車業者的高階車款，訂單能見度已看到2022年底，預期自行車產業至少旺到明年，再加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持強勁。