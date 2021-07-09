圓點奈米（6797）看好海內外PCR核酸檢測剛性需求、國際旅遊市場開放，將結盟超商與健康通路打造全方位防護檢測平台，目前已與國內最大旅遊集團簽署合作備忘錄，共同搶灘海內外檢測服務市場，迎接後疫情時代的新商機。

圓點自結6月合併營收1億元，年增4％；累計上半年營收11億元，較去年同期成長273％。該公司由於第一季獲利已大賺逾一個股本，EPS以15.42元拿下生技族群獲利王寶座中，今年營運持續樂觀中，已規劃第三季送件申請上櫃，力拼今年底掛牌。

疫情衝擊改變國人生活型態，核酸檢測將成為疫後常態性需求，圓點的策略合作夥伴圓鉐醫事檢驗所，於6月成立，已獲衛福部認可「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案之檢驗機構，每日可處理高達1萬人次的qPCR（即時定量核酸檢測）檢體，是目前台灣定量PCR檢測量能最大之醫事機構。

圓鉐已成為北部地區醫院的備援單位，是圓點奈米迎接後疫情時代新商機的重要平台。

圓點表示，公司除了積極布局全球市場，同時也不斷提高競爭力，下半年將推出差異化產品，成為核酸萃取儀器單機的霸主，與檢測診斷全自動化儀器國際大廠合作，推動試劑的需求，在每年48億美元的全球核酸純化市場中，爭取更高的市場占有率。

圓點指出，歐美國家解封後的防疫工作依舊沒有放鬆，核酸檢測證明仍是跨境移動的依據，尤其是疫後國際旅遊的復甦，預期隨著旅遊限制解除的國家增加，核酸檢測需求將迎來新的成長。該公司除受惠於「歐盟數位健康通行證（European Union Digital Green PassEUDCC）」政策外，亦向國際航空運輸協會（IATA）申請加入國際航協旅行通行證（IATA Travel Pass）全球檢測機構，提供全球旅客有效的檢驗證明，布局疫後龐大的旅遊商機，歐美旅遊市場回溫效應顯著，可望為公司獲利帶來正面挹注。