工業用蝶閥廠捷流閥業接獲電子、船舶及石化能源等產業工業閥門訂單，6月合併營收2.1億元，締造同期新高；第二季合併營收6.24億元，改寫單季次高；上半年合併營收11.34億元，創同期第三高。

捷流閥業6月合併營收回升至2.1億元，創同期新高，年成長5.25％，第二季合併營收6.24億元，年減2.37％，改寫單季次高，上半年合併營收11.34億元，年減6.64％，創同期第三高。捷流指出，捷流持續深化電子、船舶及石化能源等產業工業閥門接單，去年同期營收比較基期較高，第二季營收雖比去年同期微幅減少，仍創單季次高。

捷流表示，6月營收創歷年同期新高，主要受惠電子、船舶、石化能源等產業持續加大工業閥門訂單力道，挹注台灣、中國等地區銷售表現持續向。目前整體訂單出貨雖有部分受到船運缺櫃、塞港等因素影響，捷流積極配合調配生產出貨，滿足客戶預訂船期，以完成遞延訂單認列，帶動單月營收已連續四個月成長。

捷流表示，全球產業持續面臨疫情影響航運運力、供應鏈供貨順暢度等問題，更加劇市場供需缺口，帶動包括半導體、電子及工業自動化等資本支出計畫，捷流主要客戶加大資本支出計畫、國際環保法規趨嚴等條件，帶動整體接單比去年同期成長，可挹注整體營運動能。

捷流指出，捷流看好台灣與亞洲等地區主要客戶訂單需求持續暢旺，加上歐、美地區逐步解封，有望帶動客戶開案需求拉升，挹注工業閥門拉貨需求提高、推升整體訂單能見度，捷流對2021年第三季營運，抱持審慎樂觀看法。