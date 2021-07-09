中國人民銀行9日公布，初步統計，6月底社會融資規模存量為人民幣（下同）301.56兆元，年增11％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為184.54兆元，年增12.6％。

新浪財經報導，數據顯示，大陸6月社會融資規模增量3.67兆元，預期為2.89兆元，前值為1.92兆元。大陸6月廣義貨幣總計數（M2）年增率為8.6％，預期8.2％，前值8.3％。

人行公布，經初步統計，2021年上半年社會融資規模增量累計為17.74兆元，較2020年同期少3.13兆元，比2019年同期多3.12兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.94兆元，年增6135億元。

貨幣政策方面，人行表示，2021年以來部分大宗商品價格持續上漲，部分小微企業面臨成本上升等經營困難，大陸堅持貨幣政策的穩定性、有效性，避免大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業的支持力度。

接下來人行將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。以跨周期設計，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。