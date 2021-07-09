金屬機殼廠可成（2474）公布6月營收33.35億元，月增2.1％；年減55.3％，持續受到去年處分泰州廠的影響，衝擊營收呈年減。

累計可成第二季合併營收104.02億元，較第一季的126.29億元，減少17.6％，符合公司預期供應鏈缺料對營收表現的影響。第二季營收相較去年同期的225.38億元，年減53.8％。

可成表示，目前整體市場供需仍受到缺料的影響，第三季營收展望預期在持平至季增之間，惟實際表現仍需觀察缺料狀況是否緩解而定。