可成6月營收月增2.1％ 估Q3持平起跳 18:012021/07/09 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼廠可成（2474）公布6月營收33.35億元，月增2.1％；年減55.3％，持續受到去年處分泰州廠的影響，衝擊營收呈年減。 累計可成第二季合併營收104.02億元，較第一季的126.29億元，減少17.6％，符合公司預期供應鏈缺料對營收表現的影響。第二季營收相較去年同期的225.38億元，年減53.8％。 可成表示，目前整體市場供需仍受到缺料的影響，第三季營收展望預期在持平至季增之間，惟實際表現仍需觀察缺料狀況是否緩解而定。 特力6月合併營收36.2億 累計上半年營收年增9.14％ 新梯認列 崇友6月營收月增17.9％ #可成 #缺料 #月營收 #月增 #持平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數字科技第二季、上半年營收 創歷史同期新高 16:342021/07/09 財經 《光電股》億光6月營收攀51月高 Q2季增14.82％ 11:262021/07/09 財經 和大6月營收年增46％ 15:402021/07/09 財經 《興櫃股》市場需求成長 晶呈6月營收年增23.97％ 10:352021/07/09 財經 廣華-KY 6月營收月增29％ 15:192021/07/09 財經 《其他股》續締新猷 和潤H1營收增2成 10:012021/07/09 財經 中光電第二季營收季增16％ 16:472021/07/09 財經 劍麟6月營收2.98億元 年增84.8％ 16:142021/07/09 財經 《熱門族群》台塑四寶Q3營收各有看法 股息大紅包獲利可期 16:322021/07/09 財經 《生醫股》三大事業體出色 葡萄王Q2營收季增近27％ 15:412021/07/09 財經 華碩三大業務齊揚 6月營收再刷新高 15:402021/07/09 財經 財經熱門新聞 全球航運股血腥崩跌：是拜登殺的 專家：美國恐自食惡果 - 財經 貨櫃運費飆新天價 拜登要出手管了 美運輸股狂殺 - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 萬海EPS輸給陽明、長榮 股價竟貴了100元憑什麼？ - 財經 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。