中國人民銀行9日宣布，決定於15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，不含已執行5％存款準備金率的金融機構。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9％。

新浪財經引述人行表示，此次降準為全面降準，除已執行5％存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，降準釋放長期資金約人民幣（下同）1兆元。

人行指出，不下調部分金融機構存款準備金率的主要原因是，5％的存款準備金率是目前金融機構中最低的，保持在這一低水平有利於金融機構兼顧支持實體經濟和自身穩健經營。

人行強調，此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），另有部分資金被金融機構用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金占比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。