台灣手遊營運商真好玩（8491）公佈6月營收達1.29億元，較去年同期成長82.43％，累計上半年營收9.85億元，年增139％。真好玩表示，近期推出暢銷IP手遊新作《異能學園：Soulworker》，挾帶高人氣，推出首周即拿下雙平台免費遊戲排行榜冠軍。真好玩表示，新遊戲有暢銷IP的加持、日系動漫畫風，也是多數玩家喜愛的MMORPG，遊戲預約活動就已吸引超過60萬人參與，上線未滿一個月，但營收表現亮眼，是貢獻6月營收主要動能。

真好玩董事長周玄昆表示，《異能學園：Soulworker》為今年重點遊戲，將採以滾動式積極優化遊戲，推出更多全新遊戲內容改版，持續貢獻營收。此外，為積極擴大整體營運規模，力求穩定獲利，目前已全面進行《異能學園：Soulworker》英文化作業，瞄準全球市場。