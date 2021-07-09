新冠肺炎疫情延燒，醫護奮不顧身，沒日沒夜站在第一線辛苦抗疫，堅守身影和無私精神令人感動，也著實讓人心疼，TBC旗下五家有線電視業者，與大地之子基金會，攜手五星級大地酒店，捐贈1500份養生「正氣湯煲組」給轄區十間醫院送上溫暖，更是為他們加油打氣。

TBC旗下五家有線電視業者與大地之子基金會體恤醫護不眠不休的辛勞，偕同大地酒店、發起「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份五星級飯店精心熬製的養生「正氣湯煲組」給五個縣市，包含桃園聖保祿醫院、桃園聯新醫院、北榮新竹分院、中國附醫新竹分院、新竹東元醫院、部立苗栗醫院、苗栗為恭醫院、台中榮總、台中中國附醫、部立台中醫院，共10家負責篩檢、施打疫苗和醫治病患的專責醫院。

活動從桃園市起跑，接續到新竹縣、苗栗縣、台中市，送上加熱即食、藥膳配方，美味營養對人體健康有益的養氣湯品，幫醫護人員補足元氣。

TBC旗下五家有線電視業者繼六月初聯合捐款2000萬元防疫經費，協助所屬經營區的地方政府機關，用來應對疫情後，又六月底啟動「醫」起加油暖心列車，捐贈1500份的養生「正氣湯煲組」，就是希望在最艱困的時候，送上最好的應援，用心陪伴，用行動陪伴醫護人員「醫」起加油。