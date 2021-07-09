台灣本土疫情大爆發，其中也包含了數十名10歲以下幼童的病例，陸續收治19名染疫幼童的彰化基督教兒童醫院，8日在臉書宣布成功「清零」，幼童已全數平安返家。

彰基總院院長陳穆寬表示，彰基是全台唯四的兒童醫院，因此全台確診、疑似染疫幼童都會陸續送來。由於小朋友在陌生環境更容易產生壓力，因此團隊特別注意患者的心理狀態，避免留下陰影。

彰基兒童醫院院長陳家玉說，今年以來，院方一共收治19名18歲以下的確診患者，截至本月3日，19人均已康復出院。

專責病房護理師楊惠嵐也透露，當中有一名剛滿1歲的嬰兒，由媽媽陪住，但由於隔離關係，家人無法陪同幫忙抓周，護理師們為了不讓一生一次的周歲生日落空，他們絞盡腦汁，在氣球手套上貼了各項職業的代表物，也準備生日卡片跟紙盒蛋糕，還上網找了許多抓周時要唸的吉祥話，然後由責任護理師全副武裝將所有道具帶到病房，其他護理師則透過病房廣播系統一起唱生日快樂歌，讓媽媽留下難忘的回憶，露出了笑容。