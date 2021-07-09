若想當個好主管，除了具備專業知識，更要懂人心，知道如何帶領團隊，才能讓下屬甘願追隨，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、天蠍座、摩羯座的人領導能力最強，他們天生具備領袖氣場，加上能力優秀，因此最讓人服氣。

▍1.水瓶座

水瓶座的人頭腦聰明，眼光獨到，嚮往獨一無二的生活。他們具有強烈的創新意識，做事情冷靜機智，即使遇到困難也不慌亂，危機處理能力很強，可說是足智多謀的人。而且水瓶座天生具有領導能力，自帶強大的氣場，因此最讓人服氣。

▍2.天蠍座

天蠍座的人天生具備領袖特質，善於發現與研究問題，雖然平時看似沉默寡言，實際上卻擁有強大的洞悉力。天蠍座總是在追求自我價值，不喜歡碌碌無為的平淡生活。在工作上，他們公私分明，很擅長處理團隊內部的問題，任何事他們都會嚴謹評估再分析出結果，行事風格非常霸氣，讓人不得不佩服。

▍3.摩羯座

摩羯座做人內斂冷漠，但對於自己想追求的事物，卻有著非比尋常的熱情。在工作上，他們做事很有毅力，效率也超高，遇到難題，不會輕易放棄，即使前方困難重重，他們也會以鍥而不捨的精神去克服，任何逆境或挫折都打不倒他們，因此造就了強大的領導能力，讓大家甘願追隨。