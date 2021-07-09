苗栗縣台61線西濱快速道路竹南至通霄段近幾年已成為中部地區重車來往路段，並因超速釀成多次嚴重車禍事故，因此苗栗縣警局與公路總局研議後，在台61線竹南及通霄路段，各新增設1友固定式測速照相機，並訂8月為宣導期，9月1日起正式執法。

苗栗縣警局交通隊長林炎巨表示，台61線因免收通行費，因此很多民眾作為國道1號及國道3號的替代道路，沿線重車多及超速情形嚴重，為保障用路人行車安全，因而在竹南段88.1公里處中央分隔島（限速80公里）及通霄段114.3公里處北向（限速90公里），設置固定式測速照相執法設備，落實速度管理，防制事故發生。

交通隊表示設置固定式測速照相執法設備，除可藉由科技執法設備自動蒐證取締違規，保障用路人安全外，更可讓警力全力投入防疫工作及處理突發之治安、交通事件，守護民眾生命財產安全，並呼籲用路人應遵守道路交通安全規則，勿違規超速，共同維護道路交通安全。