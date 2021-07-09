藝人曹西平日前在臉書上透露，買兩顆高麗菜居然要價430元，讓他不禁直呼「現在生活要吃顆高麗菜都不容易」，貼文一出沒想到意外引起熱議討論。《中時新聞網》專訪藝人曹西平，談到政府紓困措施，他氣憤表示「藝人哪有紓困啊，若是長期沒錄影就沒有收入，有哪個資深藝人老了，沒有工作有誰會可憐他？台灣就是不尊重老藝人」。

曹西平工作停擺零收入 談紓困爆氣轟：台灣不尊重老藝人

對於菜價買貴一事，引發國外媒體轉載報導，曹西平回應：「有多少錢就過多少錢的日子」。不過對於遭網友留言「刷存在感」、「倚老賣老」、「吃米不知米價」等酸言酸語，他氣炸在臉書上反擊「說來說去就是那幾句話，沒什麼創意跟新意，都是一群爛貨、醜八怪，每天只會酸人家！」

出道近四十年的實力派藝人曹西平，近期不斷遭酸民惡意攻擊。（圖/曹西平粉專）

曹西平指出，藝人就是一個蘿蔔一個坑，有錄影就有收入，沒錄影就是沒錢。而就政府祭出的紓困措施，他則表示「藝人哪有紓困啦，台灣的演藝工會也沒整合的很好，我們什麼都沒有，只有自己保的健保而已」。他也坦言，很多藝人做到40、50歲就會開始失去工作，所以假便這些人有幸活到70歲，那中間這20年沒收入他們要吃什麼？對此他也感嘆，台灣就是不尊重老藝人。

曹西平坦言「有多少錢就過多少錢的日子」，也透露自己現在是半退休狀態。（圖/曹西平粉專）

曹西平進一步說道，就算是藝人也要過日子，我現在就是要過生活，沒有錢想再多都沒用，任何人酸我都不重要，我不會當一回事。此外他也槓上酸民，「一句話可以幫一個人，一句話也能害死一個人，為什麼不能好好說話，我還怕你活不到我這個年紀，好好說話，好好做人」。