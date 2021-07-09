拜登政府本周將發布行政命令，監管美國海陸運輸市場的競爭，以降低美國企業高昂的貨物運輸成本。消息傳出後，全球各大航運業者股價慘烈崩跌，分析師指出，美國沒有海運公司，拜登以行政命令壓抑運價，若其他地區運價上漲，比跑美國線更有賺頭的話，貨櫃航運業者可能索性不跑或少跑美國線，美國面臨缺貨，恐使美國線運價漲幅更大，最終反而傷到美國自己。

上海航交所今 (9) 日公布最新 SCFI貨櫃運價綜合指數，較上周上漲 27.21點(或0.7%)至3932.35點，續創新高，其中，美東線、美西同樣改寫歷史高點，而歐洲線則小幅回檔。

據 SCFI 報價，美東線每FEU(標準40呎櫃) 持續上漲 102 美元至9356美元，周漲1.1%，較前一周3.47%漲幅縮小；美西線也上漲 80 美元至5024美元，漲幅1.62%，均同創新高價。但歐洲線每TEU(標準20呎櫃)小跌45美元至6741美元，周跌幅0.66%。

華爾街日報報導，拜登政府本周將發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB），監管美國海陸運輸市場的競爭，降低美國企業高昂的的運輸成本。

拜登出手抑制海運價格消息一出，各大航運商股價紛紛挫跌，全球海運龍頭馬士基（Maersk）繼昨日下跌1.9%後，今盤中一度狂瀉近4%，截至台北時間9日下午5點26分跌幅稍收歛下跌2.35%、暫報17650丹麥克朗；大陸中遠海控則重挫7.19%、報28.8元人民幣；而國內貨櫃三雄也應聲嚇趴，長榮收跌停至187元，萬海、陽明也逼近跌停，終場均暴跌逾9%，分別收在275元和195.5元。

分析師指出，美國沒有海運公司，儘管拜登可以發布行政命令來干涉市場價格，但若其他地區運價上漲，比跑美國線更有賺頭的話，多數貨櫃航運業者可能索性不跑或少跑美國線，屆時美國缺貨更嚴重，恐使美國線運價漲幅驚人。