有些人外表看似憨厚穩重，甚至讓人誤以為他們好欺負，但實際上他們其實城府很深，做事待人頗有心機，《靈匣網》近日分享5個外表看似是乖乖牌，但做起事來精打細算，若被逼到絕境，他們甚至會爆發出驚人的潛力。

1.生肖馬女

屬馬女給人大剌剌的印象，看起來似乎沒有心機，但實際上她們心機頗深，尤其是對待曾經傷害或欺騙過她們及親友的人，更是抱有強烈的報復心態，會用實際行動討回公道，因此千萬別招惹屬馬女。

不僅如此，總是笑臉迎人的他們，善於謀劃與算計，只是平常都不會展現出來，但屬馬女若被逼到絕境，她們會爆發出來驚人實力，贏得大展身手的機會，終究能做出一番成績，讓人跌破眼鏡。

2.生肖猴男

屬猴男非常有實力，聰明且反應又快，具有商業頭腦的他們，總是比別人想得更遠，因此工作上頗有成就，但他們不會在外人面前，輕易展現自己的真實能力，表現反而較為低調，因此給人一種傻憨的感覺。

此外，屬猴男報復心很強，凡是欺負或傷害過他們的人，屬猴男絕不會忘記，甚至會加倍討回來，讓對方付出更大的代價，因此無論在工作還是生活中，絕不要輕易去占他們的便宜，而屬猴男為了達到目的，甚至會做出讓人難以置信的事情，多數在職場頗有一番成就。

3.生肖狗女

屬狗女對人謙卑有禮，個性穩重踏實，又有親和力，與任何人都能打成一片，因此人際關系特別廣，外表看似老實的她們，其實城府很深，擅長算計和謀劃，若有人侵犯到她們的權利時，她們會加倍討回來，而且絕不留任何情面。

屬狗女平時話不多，對任何人都很親切，因此對每個人都僅是泛泛之交，不適合做朋友，但懂得隱忍和謀劃的她們，在職場上卻是一把利器，工作上非常吃得開，所以她們的事業成績通常都很出色，擁有一定的成就。

4.生肖蛇男

屬蛇男個性瀟灑，大度不愛計較，給人一種值得依靠的感覺，外表老實看似沒心機，但實際上在必要時刻，他們還是會使出小手段，且報復心強，一旦與人計較，他們會變得冷酷無情，且手段高明，總是讓人猝不及防。

屬蛇男平時表現得很大度，可是很多時候是在隱忍，如果有人做出對不起他們的事情，當下屬蛇男會表現出雲淡風輕的態度，但之後他們會試著找機會討回來，屬於有仇必報的類型，同時也是具有爆發力的人，在職場中善於計算，因此總是能把握住投資的時機。

5.生肖豬女

屬豬女看起來對誰都沒有防備心，似乎特別好騙，但實際上她們心思縝密，對敵人絕不留情面，心狠起來甚至無人能及，她們平時對人親切和藹，而且嘴巴非常甜，因此總是能把人哄得很開心，也常給人單純的印象，但實際上並非如此。

屬豬女其實是個狠角色，尤其是在職場中，做事非常有魄力，且事業心強，在賺錢方面特別厲害，行事上手段相當高明，具有很強的爆發力，因此大多數在職場都能成就大業，成為有權有勢的人。