美空軍近日公佈其籌畫多年的下一代隱形轟炸機B-21效果圖，在外界引起震撼效應。港媒引述防務專家分析稱，美國空軍顯然是為了反擊中國和俄羅斯軍事現代化構成的威脅，尤其是中國的轟-20隱形轟炸機可能在明年首飛，美空軍公布B-21效果圖的針對性非常明顯。

《多維新聞》引述香港《南華早報》報導稱，美方公布B-21隱形轟炸機效果圖時還提到「威脅環境」，新加坡拉惹勒南國際研究學院的軍事研究員何本（Ben Ho）表示，不斷演變的威脅環境似乎與中國和俄羅斯有關。

陸媒不久前在網上公布了轟-20的想像圖，暗示了中國遠程戰略隱形轟炸機的進度，其外型與美軍B-21非常相似。圖為轟-20與殲-20協同作戰想像圖。（圖／微博）

何本還說，中俄不僅將核武庫現代化，還將空軍力量現代化。「可以想像的是，B-21是對中國明年可能飛行的轟-20戰略隱形轟炸機的對等反制，這可以說加快了B-21計畫的推進。」

報導指出，2016年中國宣佈正在研發遠程轟炸機轟-20，但尚未公佈任何影象，亦未說明該轟炸機投入使用的日期。預計它將裝備核飛彈和常規飛彈，成為中國人民解放軍「核三位一體」的一部分。

據了解，中美博弈日漸升級的背景下，美空軍官網近日發佈一張美國下一代隱形戰略轟炸機B-21的最新效果圖，美空軍官網的聲明還稱，這張效果圖是藝術家對於B-21設計構思的詮釋。

美國空軍稱，設計這架轟炸機主要會用於執行遠端任務和核任務，並操作於未來的「高階威脅環境」中，B-21將是「核三位一體」核打擊能力中「可見的」和「靈活的」組成部分。

「核現代化是國防部和空軍的首要任務，B-21轟炸機是該計畫中的關鍵。」美國空軍快速能力辦公室主任瓦爾登（Randall Walden）表示：「隨著威脅環境的演變，B-21使得轟炸機顯得有效，這種飛機設計方式讓美國走上了正確道路，以確保美國持久的空中力量。」